Programa Mãos e Obras: Formandos destacam capacitação e expectativa no mercado de trabalho

A realização do sonho da capacitação e entrada no mercado de trabalho deu os primeiros passos na noite desta quarta-feira (6) com a formatura da primeira turma do Programa Mãos e Obras da Águas Guariroba com a parceria do SENAI-MS. O evento aconteceu na Faculdade de Construção do SENAI e contou com a presença dos 18 formandos do curso.

Além da formatura da primeira turma, o Mãos e Obras também apresentou os alunos da nova turma do curso. O Programa acontece sob a gestão da área de Responsabilidade Social da Águas Guariroba e os alunos são moradores dos bairros que estão recebendo obras de expansão da rede de esgoto através do Programa Campo Grande Saneada. A primeira turma contou com moradores dos bairros Los Angeles e Nova Lima, enquanto a segunda turma conta com moradores da Comunidade Tia Eva e Tarsila do Amaral.

O curso tem programação de 60 horas/aula e tem como conteúdo “Fundamentos de Reparos Residenciais”, ministrado por professores do SENAI-MS. Para os formandos, é a realização de um sonho em estar se especializando em uma área técnica com a expectativa de abrir oportunidades no mercado de trabalho e em conseguir renda adicional.

Para o morador do Nova Lima, Devino Gonçalves, mais conhecido como “Zé Maria”, a capacitação pelo Mãos e Obras abre oportunidades no mercado de trabalho e dá mais credibilidade ao serviço oferecido. “Foi uma realização poder concluir esta formação que é uma grande oportunidade para aqueles que já trabalham com serviços hidráulicos e de manutenção. Esta parceria do SENAI e Águas Guariroba foi muito importante para os oradores da região do Nova Lima. Eu costumava dizer que antes eu entendia de serviços gerais através de ‘gambiarras’, mas hoje isso mudou e agora eu tenho o conhecimento técnico da função que vai aprimorar os serviços que eu atendo’, destacou Zé Maria.

A aluna Rosane Carneiro, também moradora do Nova Lima, destacou a vontade de aprender e a felicidade ao concluir o curso do Mãos e Obras. “Eu sempre fui uma pessoa em busca de conhecimento e quando soube do curso procurei me informar e me interessei pelo conteúdo. Como formando posso afirmar que nunca é tarde para se especializar, é algo necessário para o nosso dia a dia e até em casa.”, disse Rosane.

Para Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, o Programa Mãos e Obras proporciona uma oportunidade única para os moradores dos bairros beneficiados com as obras de expansão da rede de esgoto, com a formação técnica.

“É uma oportunidade de capacitar as pessoas para o mercado de trabalho fomentando assim a geração de renda e o empreendedorismo, e é claro que o SENAI foi a instituição escolhida para estar junto da gente nesta iniciativa porque sabemos do know-how que ela tem para poder capacitar esses alunos”, destacou Bia.

