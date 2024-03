Leilão do Detran de MS tem diversas motocicletas e Kombi com lance inicial de R$ 3 mil

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu quinta-feira (7), o terceiro leilão do ano de 2024. Serão 197 lotes de veículos divididos em circulação, sucata aproveitável e sucata inservível. O encerramento acontece no dia 21 de março às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

O leiloeiro oficial é Hércules Valazuela Coutinho e os lances podem ser dados pelo site www.hcleiloes.com.br, lembrando que o leilão é online.

Circulação

São 110 lotes de veículos sendo 84 motocicletas e 26 automóveis que foram apreendidos em 20 cidades do Estado e poderão ser visitados nos dias 19 e 20 de março no pátio da PMAX que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, nº16 no bairro Jardim Santa Felicidade das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O destaque dos veículos nesta modalidade é o lote 21 que contém uma Honda CG 160 Fan 2022 / 2022 na cor azul com lance inicial de R$ 3.575,00 e o lote 106 que é uma VW Kombi 2006 / 2007 Branca com lance inicial de R$ 3.048,00.

Sucata aproveitável

Nesta categoria estão sendo oferecidos 86 lotes de veículos, sendo 101 motocicletas e 76 automóveis que foram apreendidos em 24 cidades de Mato Grosso do Sul e poderão receber a visita dos interessados nos dias 19 e 20 de março das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 no pátio da PMAX que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 no bairro Jardim Santa Felicidade.

Sucata inservível

Com veículos apreendidos em 16 municípios do Estado, essa categoria conta com 1 lote disponível sendo 34 motocicletas e 31 automóveis, possui aproximadamente 34.855 Kg de material ferroso. Pode ser visitado nos dias 19 e 20 de março das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 no pátio da PMAX que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 no bairro Jardim Santa Felicidade.

