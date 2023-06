Na tribuna, Dr. Victor Rocha cobra explicações da Prefeitura sobre fechamento do Serviço de Pediatria

Presidente da Comissão de Saúde também quer saber sobre a redução das escalas de plantões na Unidade de Saúde

O vereador Dr. Victor Rocha (PP), presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Campo Grande, utilizou a tribuna durante a Sessão Ordinária de terça-feira (20) para cobrar explicações da Prefeitura de Campo Grande sobre o fechamento do serviço de pediatria nos Centros Regionais de Saúde do Tiradentes e do Nova Bahia e também sobre a redução nas escalas de plantões nas unidades de saúde de Campo Grande.

De acordo com o parlamentar, o assunto ocupou as mídias sociais e a imprensa no final de semana, deixando não só os profissionais que atuam na Saúde Pública da Capital apreensivos, mas toda a população que depende do SUS para terem assistência médica. “Os documentos que circulam tanto nas mídias sociais como na imprensa, mostram a intenção de retirada dos pediatras dos CRS do Tiradentes e do Nova Bahia, bem como a redução nas escalas de plantões. Isso é inadmissível, pois além de sobrecarregar os profissionais que atuam nesses locais, ainda coloca em risco a saúde de nossa gente. Só para se ter ideia, em um plantão com 5 médicos, dois cuidam da ala vermelha e amarela, os outros três cuidam dos demais pacientes. Imagina reduzir esse número? Como ficará o atendimento?”, questionou Dr. Victor Rocha.