Programa Pioneiros abre inscrições e traz capacitação para alunos da rede pública

Alunos poderão se inscrever e participar de capacitação. A dupla vencedora segue para a etapa nacional do programa.

Estão abertas as inscrições para a edição 2023 do Programa Pioneiros da Águas Guariroba. O projeto tem a parceria da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) e tem como objetivo capacitar jovens alunos da rede pública de ensino para o mercado de trabalho, além de apresentar as diferentes áreas e serviços de infraestrutura e saneamento.

Durante a capacitação, os alunos participam de reuniões e palestras online com gestores da concessionária. Para a etapa final, os alunos, organizados em dupla, apresentam um projeto abordando as ações sustentáveis e de saneamento. O trabalho finalista segue para a seletiva nacional, onde irá disputar com os projetos selecionados das outras unidades participantes da AEGEA.

Na última semana, a Águas Guariroba apresentou para diretores da rede pública de ensino o cronograma de ações do Programa Pioneiros. A idéia é contar com os diretores no fortalecimento das ações do Programa Pioneiros, engajando os alunos no projeto.

“Participamos em 2022 e foi uma experiencia gratificante não só para gestores como para alunos. O programa é uma oportunidade de aprendizagem aos alunos, levando a conscientização do saneamento básico e a experiência do mercado de trabalho, além da oportunidade de conhecimento”, destacou Elizelena Medina, diretora-adjunta da Escola Estadual Elia França Cardoso.

“A Águas Guariroba colabora com o futuro por meio do Programa Pioneiros trazendo para os jovens estudantes um pequeno vislumbre do mercado de trabalho. Além de oferecermos a oportunidade de contribuir na decisão de uma carreira no mercado de trabalho, há o engajamento da conscientização de preservação do meio ambiente” explica Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

As inscrições para a edição do Projeto Pioneiros 2023 vão até o dia 03 de julho e podem ser realizadas no site da concessionária (www.aguasguariroba.com.br) ou pelo link do formulário de inscrição. Clique aqui para acessar.

Programa Pioneiros

O Programa Pioneiros propõe aos participantes uma imersão no dia a dia da concessionária. Durante a capacitação, os estudantes terão a oportunidade de conhecer todos os processos da empresa, passando por setores de diversas áreas da Águas Guariroba.

Os alunos aprendem sobre a dinâmica de serviços como tratamento de água e esgoto. O objetivo é aprofundar o conhecimento destes jovens sobre o mercado de trabalho e a atuação em diferentes profissões.

O programa foi idealizado pelo compromisso com o futuro dos jovens e com o desenvolvimento das cidades onde a Aegea atua, com as concessionárias sendo agentes de transformação e formadoras de talentos.

Durante o treinamento, os participantes irão receber toda estrutura para desenvolver os conhecimentos adquiridos. Além de conhecer os setores da empresa e ter acesso aos cursos da Academia Aegea, os alunos também participam de visitas às estações de tratamento de água e de esgoto.

Com informações da assessoria