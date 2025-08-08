Mutirão de saúde no HU de Dourados marca Dia Internacional dos Povos índigenas

Mais de 100 procedimentos serão oferecidos neste sábado, atendendo indígenas e comunidade geral

No próximo sábado (9), o Hospital Universitário da UFGD abre as portas para um mutirão especial de saúde, em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. A partir das 7h, quem estiver na fila do SUS poderá realizar uma série de atendimentos, que vão desde pequenas cirurgias até exames de imagem e implantes de DIU.

A ação faz parte do projeto Ebserh em Ação e do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, e não é só para indígenas: toda a comunidade está convidada a participar. Além dos procedimentos, profissionais da saúde receberão capacitação sobre cuidados com a pele e técnicas de curativos, tudo para melhorar o atendimento e o cuidado com os pacientes.

O superintendente do hospital, Dr. Hermeto Macário Amin Paschoalick, destaca que a iniciativa é também uma forma de aproximar o hospital da população e aliviar as longas filas de espera do SUS. “Essa é uma oportunidade de aproximar ainda mais o HU-UFGD da comunidade, oferecendo atendimento especializado de forma humanizada e contribuindo para reduzir a fila de espera do SUS. É uma homenagem aos povos indígenas, mas também um momento de cuidado aberto a todos”, comenta.

O HU-UFGD faz parte da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Rede Ebserh) desde setembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

