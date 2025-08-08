Audiência sobre extradição de Carla Zambelli na Itália está marcada para 13 de agosto

Deputada federal enfrenta processo após condenação no Brasil e prisão em Roma

O Tribunal de Apelação de Roma agendou para a próxima quarta-feira (13) uma audiência relacionada ao processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A confirmação da data foi comunicada nesta sexta-feira (8) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal ), responsável pelo caso.

Zambelli foi detida recentemente em Roma, onde buscava evitar o cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo STF. A parlamentar, que possui dupla cidadania, deixou o Brasil em maio após ser condenada a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) em 2023. Além da pena, ela foi condenada a pagar R$ 2 milhões por danos coletivos.

As investigações apontam que Zambelli teria sido a mente por trás do ataque cibernético que gerou a emissão de um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O hacker Walter Delgatti, também condenado, admitiu ter executado o ataque a pedido da deputada.

Com a prisão na Itália, o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição, que foi enviado ao governo italiano pelo Itamaraty em 11 de junho. Agora, a decisão final dependerá da Justiça italiana e do governo local, que analisam o caso conforme a legislação nacional e acordos internacionais.

