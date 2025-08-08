ICMBio e Policia Ambiental negam ataque de onça a homem no Pantanal de Corumbá

O coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Rogério Cunha de Paula negou que um homem tenha sido atacado por uma onça-pintada na região do Pantanal, em Corumbá. A suposta vítima, Valdinei da Silva Pereira , de 57 anos, alegou ter sido ferido ao tentar proteger seus cães durante o que teria sido um ataque do animal.
Segundo Valdinei, o ataque ocorreu na noite de quarta-feira (6), quando a onça teria saltado em seu rosto. O socorro só chegou na manhã seguinte, quinta-feira (7). No entanto, versão foi contestada por autoridades ambientais após apuração preliminar.
Conforme o ICMBio, a análise dos ferimentos, feita em conjunto com o médico responsável pelo atendimento e com base no próprio relato da vítima, indicou que as lesões não são compatíveis com mordidas ou arranhões causados por um grande felino.
“A gente descarta totalmente esse ataque, descarta o contato. As marcas que ele tem não são compatíveis com as de uma onça. Não é do comportamento do animal. O comportamento dessa onça ali é diferente do comportamento do seu Jorge. Se ela quisesse matar ele, teria matado. Descartamos qualquer investida da onça nesse senhor”, afirmou Rogério.
O coordenador também explicou que a onça-pintada citada no caso está sendo monitorada por câmeras na região há pelo menos quatro meses e, até o momento, não apresentou comportamento agressivo em relação a humanos. O último registro do animal foi feito no sábado (2).
“Ele pode ter tropeçado em um cachorro ou em uma pedra. O local tem muitas pedras e, à noite, sem lanterna, várias coisas podem ter acontecido”, sugeriu o especialista.
A Policia Militar também divulgou nota oficial descartando o ataque. Segundo o órgão, não há qualquer registro formal de confronto entre o felino e seres humanos. Até agora, as únicas informações recebidas são sobre avistamentos da onça em áreas urbanas da região.
Enquanto o caso é esclarecido, as autoridades orientam os moradores a redobrarem os cuidados, principalmente à noite. O uso de lanternas, luzes, buzinas e sirenes é recomendado para evitar encontros inesperados com animais silvestres. A Policia Ambiental segue realizando rondas preventivas no local.
Com informações do G1 MS