ICMBio e Policia Ambiental negam ataque de onça a homem no Pantanal de Corumbá

O coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Rogério Cunha de Paula negou que um homem tenha sido atacado por uma onça-pintada na região do Pantanal, em Corumbá. A suposta vítima, Valdinei da Silva Pereira , de 57 anos, alegou ter sido ferido ao tentar proteger seus cães durante o que teria sido um ataque do animal.

Segundo Valdinei, o ataque ocorreu na noite de quarta-feira (6), quando a onça teria saltado em seu rosto. O socorro só chegou na manhã seguinte, quinta-feira (7). No entanto, versão foi contestada por autoridades ambientais após apuração preliminar.

Conforme o ICMBio, a análise dos ferimentos, feita em conjunto com o médico responsável pelo atendimento e com base no próprio relato da vítima, indicou que as lesões não são compatíveis com mordidas ou arranhões causados por um grande felino.

“A gente descarta totalmente esse ataque, descarta o contato. As marcas que ele tem não são compatíveis com as de uma onça. Não é do comportamento do animal. O comportamento dessa onça ali é diferente do comportamento do seu Jorge. Se ela quisesse matar ele, teria matado. Descartamos qualquer investida da onça nesse senhor”, afirmou Rogério.

O coordenador também explicou que a onça-pintada citada no caso está sendo monitorada por câmeras na região há pelo menos quatro meses e, até o momento, não apresentou comportamento agressivo em relação a humanos. O último registro do animal foi feito no sábado (2).

“Ele pode ter tropeçado em um cachorro ou em uma pedra. O local tem muitas pedras e, à noite, sem lanterna, várias coisas podem ter acontecido”, sugeriu o especialista.