Mutirão da Casa Rosa e Projeto Casa Azul realiza 183 atendimentos e reforça compromisso com a saúde do homem e da mulher

Com foco na prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral à saúde, o mutirão promovido pela Casa Rosa e pelo Projeto Casa Azul realizou 183 atendimentos gratuitos entre consultas médicas, exames e encaminhamentos especializados. A ação reforça o compromisso com a saúde da população, especialmente no combate ao câncer de mama, próstata e outras doenças que afetam homens e mulheres.

A iniciativa soma-se aos mais de 10 mil atendimentos já realizados desde o início dos projetos, com um número expressivo de 196 casos de câncer diagnosticados precocemente, o que tem feito a diferença na vida de centenas de famílias.

Durante o mutirão, mulheres passaram por consultas com mastologista, exames de imagem, coleta para biópsias e orientações sobre autocuidado. Já os homens tiveram acesso a exames preventivos de próstata, atendimento clínico e orientações de saúde geral. Pacientes que necessitavam de acompanhamento foram encaminhados para atendimento especializado na rede pública, garantindo continuidade do cuidado.

Idealizados pelo médico e vereador Dr. Victor Rocha, os projetos Casa Rosa e Casa Azul vêm se consolidando como referência em saúde preventiva e humanizada. O objetivo é seguir expandindo os atendimentos, zerar filas e garantir acesso digno à saúde de qualidade, tanto na capital quanto no interior do Estado.

“Cada atendimento é uma vida impactada. Estamos salvando vidas com prevenção, acolhimento e diagnóstico rápido. Nosso compromisso é com um SUS que funcione e atenda com dignidade quem mais precisa”, destacou o Dr. Victor Rocha.

O sucesso do mutirão reafirma a importância de políticas públicas voltadas à prevenção e ao cuidado contínuo, e serve como modelo de atuação para outros municípios.

*Por assessoria de imprensa

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram