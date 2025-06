Quantia de 66,5 kg de skunk em veículo é apreendida e dois são presos em Bataguassu

No último domingo (08) apreendeu, em uma ação conjunta apreendeu 66,5 kg de skunk em veículo e prendeu dois homens que transportavam a droga em Bataguassu (MS).

A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi dada ordem de parada ao veículo Toyota Corolla, ocupado pelos dois homens, no km 1 da BR-262.

O condutor, no entanto, não obedeceu as ordens de parada e empreendeu fuga. Foi iniciada a perseguição e os suspeitos abandonaram o veículo.

Eles tentaram fugir por um um matagal, mas foram abordados e identificados pela polícia. Os dois foram presos e no veículo, foram apreendidos 66,5 kg de skunk.

A ação teve apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Rancharia (SP).

