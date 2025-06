Do refúgio de férias ao endereço fixo; o litoral catarinense virou aposta de vida – e de patrimônio

Empreendimentos da Vetter mostram que Santa Catarina é mais que turismo. É patrimônio inteligente

Quem vive em Campo Grande conhece bem o valor da tranquilidade e da estrutura urbana. Mas também sabe que o mar, vez ou outra, faz falta. Nos últimos anos, o litoral norte de Santa Catarina tem chamado atenção como uma região que se organiza para oferecer qualidade de vida o ano inteiro.

Cidades como Balneário Piçarras e Penha, antes voltadas quase exclusivamente ao turismo, agora apresentam crescimento urbano estruturado, com comércio ativo, redes de ensino e conexões com centros maiores. Esse cenário tem atraído olhares de quem busca um novo ritmo de vida — e também de quem enxerga ali um potencial de valorização imobiliária.

A Vetter Empreendimentos, nascida em Blumenau, viu nesse território uma oportunidade. Desde 2011, vem desenvolvendo projetos voltados para quem busca sofisticação, localização estratégica e segurança no investimento. Em 2025, a empresa entrou para o ranking das maiores incorporadoras do país, um reconhecimento que veio também da valorização consistente dos imóveis entregues.

Com unidades personalizáveis durante a obra, áreas comuns completas e uma proposta voltada à convivência, os empreendimentos da Vetter refletem uma mudança no jeito de morar. Além do imóvel, o foco também é na experiência cotidiana — na ideia de morar com conforto e estar conectado ao entorno.

A marca adotou uma frase que resume esse posicionamento:

Santa Catarina é mais que turismo. É patrimônio inteligente.

E para quem considera a possibilidade de mudar de cenário, ou de diversificar o patrimônio com um imóvel bem localizado e promissor, com a Vetter o litoral catarinense pode representar um caminho possível — e inteligente.

