Mutirão agiliza mais de 2,3 mil procedimentos oncológicos

O HCAA (Hospital de Câncer Alfredo Abrão) realiza na próxima segunda-feira (15), o Dia D do programa Vira CG Saúde, focado em dar celeridade às demandas médicas da capital e proporcionar mais resolutividade à rede pública. A ação planeja a execução de 2.313 procedimentos.

No cronograma estão cirurgias em oncologia ortopédica, urologia, mamoplastias e intervenções de cabeça e pescoço, além de exames diagnósticos, tratamentos especializados e sessões de radioterapia e hemodinâmica.

“A saúde não espera. Nossa prioridade é cuidar das pessoas e dar agilidade aos tratamentos especializados. Por meio do Vira CG Saúde, unimos forças com instituições de excelência para reduzir o tempo e entregar um atendimento mais humano e eficiente a quem necessita da rede pública”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

A estratégia central do município visa diminuir o tempo de espera dos pacientes. Com um investimento superior a R$ 60 milhões, o mutirão global projeta mais de 24,8 mil atendimentos em diversas instituições parceiras, como Cotolengo, Funcraf, Hospital do Pênfigo, Maternidade Cândido Mariano e Hospital São Julião.

O suporte financeiro para as atividades no HCAA conta com recursos da bancada federal. A união de esforços destinou R$ 7,5 milhões por meio de emendas parlamentares.

A admissão e o encaminhamento de pacientes para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão ocorrem por meio do SISREG (Sistema de Regulação) da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Os pacientes agendados para o Dia D de triagem ortopédica devem comparecer à unidade (localizada na Rua Marechal Rondon) nesta segunda-feira (15), no horário informado por suas respectivas guias de regulação.