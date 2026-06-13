Maquinários utilizados em obras de asilo da Capital são roubados e polícia investiga

O Asilo São João Bosco, localizado no bairro Tiradentes, em Campo Grande, teve equipamentos roubados na noite de ontem (12). Os aparelhos eram utilizados nas obras que estão sendo feitas no local. O crime foi registrado na manhã deste sábado (13), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Segundo informações do boletim de ocorrência, foram levados um compactador de solo da marca CSM, que havia sido alugado, e uma cortadora de concreto da marca Stihl, modelo TS 450, de sua propriedade.

Conforme conta no registro policial, não foram encontrados sinais de arrombamento na estrutura. A suspeita é de que os criminosos tenham entrado e retirado os objetos pelo portão principal de acesso, que estava destrancado no momento do crime.

Imagens dos maquinários foram fornecidas à Polícia Civil para ajudar na identificação e localização dos materiais. O caso segue sob investigação como furto.

Até o momento, o Asilo São João Bosco não se pronunciou sobre o ocorrido.