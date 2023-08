Mulheres e pessoas trans são os mais afetados pela saúde mental

Uma pesquisa inédita, denominada Índice Instituto Cactus – Atlas de Saúde Mental (iCASM), foi lançada nesta sexta-feira (4) e trouxe importantes revelações sobre a saúde mental dos brasileiros. O estudo, conduzido pelo Instituto Cactus em parceria com a AtlasIntel, investigou diversos aspectos relacionados à saúde mental, tanto positivos quanto negativos, e identificou que a sanidade mental é mais atingida em mulheres, pessoas trans, jovens e entre os desempregados.

O iCASM mede a saúde mental numa escala de zero a mil pontos, e na sua primeira edição, o índice alcançou 635 pontos. A pesquisa foi realizada com base em questionários internacionalmente validados, aplicados a 2.248 pessoas, de 746 municípios de todas as regiões do Brasil, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

Os resultados revelaram que fatores como gênero, orientação sexual, renda, situação profissional, relações familiares e prática de esportes estão diretamente associados à saúde mental dos entrevistados. O índice apontou que as mulheres têm pontuação mais baixa, com 600 pontos, em comparação aos homens, com 672 pontos. Já as pessoas trans apresentaram um iCASM de 445 pontos, enquanto os cisgêneros obtiveram 638 pontos. Os jovens entre 16 e 24 anos foram identificados como o grupo mais afetado, com um índice de 534 pontos. Por outro lado, os mais velhos, de 60 a 100 anos, tiveram uma pontuação mais elevada, com 757 pontos.

A condição financeira também se mostrou um fator de inquietude para os brasileiros. Nove em cada dez consultados relataram se preocupar com questões financeiras ao longo das duas últimas semanas.

Outro dado relevante diz respeito ao acesso a serviços de apoio à saúde mental. Apenas 5% dos brasileiros fazem psicoterapia, enquanto 62,5% não utilizam nenhum serviço de apoio à saúde mental. Quanto à satisfação com serviços de saúde em geral, 41% se declararam insatisfeitos, enquanto 30% se mostraram satisfeitos ou muito satisfeitos.

A prática de esportes mostrou-se associada a um índice de saúde mental mais alto, com iCASM de 722 para aqueles que se exercitam três ou mais vezes por semana.

O iCASM será um indicador semestral, permitindo o acompanhamento da evolução da saúde mental ao longo do tempo e possibilitando a comparação entre diferentes grupos. O objetivo é que o índice sirva como referência para pesquisadores, gestores públicos e a sociedade em geral, auxiliando na formulação de políticas públicas voltadas à saúde mental.

A pesquisa revela a importância de se abordar a saúde mental de forma integral e atenta às particularidades de cada grupo social, buscando promover ações que auxiliem na melhoria do bem-estar psicológico da população brasileira. O Instituto Cactus continuará a realizar a coleta de informações para a segunda edição do iCASM, visando compreender ainda mais a saúde mental dos brasileiros e contribuir para um debate cada vez mais informado sobre a questão.

