Betinho comemora repasse de R$ 7,2 milhões à Saúde de Campo Grande e parabeniza Beto Pereira e Riedel

O vereador Betinho (Republicanos) participou nesta sexta-feira (04), no auditório da Governadoria, da solenidade de assinatura de mais de R$ 7,2 milhões em convênios para a Saúde de Campo Grande, por meio de emendas do deputado federal Beto Pereira (PSBD-MS) e repasse do governador Eduardo Riedel.

O montante será destinado ao custeio das atividades do CER/Apae (Centro Médico e de Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande), Hospital São Julião, Maternidade Cândido Mariano e Associação Juliano Varela. Betinho, que anualmente beneficia outras entidades via emendas do FMIS (Fundo Municipal de Investimentos Sociais), comemorou os convênios.

“O Beto e o nosso governador Riedel estão de parabéns por este investimento. Além de vereador, sou assistente social de formação e sei da importância de cada centavo para o orçamento dessas instituições. Elas desempenham função social imprescindível, pois atuam muitas vezes como uma extensão do poder público”, destacou o vereador.

Para Beto Pereira, a assinatura foi um marco importante para a saúde da cidade e para a população campo-grandense. “Hoje mostramos a união de esforços para melhorar a saúde de Campo Grande. A nossa Capital precisa e merece cuidar bem da nossa gente, com mais saúde de qualidade e menos descaso”, disse o parlamentar federal.

Emendas de Betinho

Betinho destinou em 2023 R$ 300 mil em emendas do FMIS a 23 entidades do terceiro setor, que prestam serviços nas áreas de assistência social e saúde na Capital.

O vereador ainda encaminhou mais R$ 100 mil em emendas impositivas a duas unidades de saúde. A UBSF São Francisco, no Nova Lima, vai receber R$ 50 mil para a reforma estrutural da unidade imobiliária e compra de equipamentos permanentes. Já a do Tiradentes vai receber R$ 50 mil também para aquisição de mobília e equipamentos.

Confira a seguir as organizações beneficiadas por Betinho via FMIS

Assistência Social:

Instituto de Proteção Ambiental Do Ms (IDPAMS) – R$ 10.000,00

Associação Brasileira Assistencial (Aba) – R$ 15.000,00

Associação Lar do Pequeno Assis – R$ 10.000,00

Fundação Manoel De Barros – R$ 20.000,00

Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande – R$ 10.000,00

Associação de Mulheres com Deficiência De MS (AMDEFMS) – R$ 10.000,00 Betinho

Associação Fazer o Bem Faz Bem – R$ 15.000,00

Organização Social Lidere – R$ 10.000,00

Associação Campograndense da Pessoa com Deficiência – R$ 10.000,00

Associação os Anglicanos Solidários De Campo Grande – R$ 10.000,00

Instituto Jordão Santana – R$ 10.000,00

Cotolengo Sul-Matogrossense – R$ 10.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande – R$ 10.000,00

Saúde:

Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande – R$ 15.000,00

Associação de Auxílio e Recuperação de Hansenianos – R$ 25.000,00

Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso Do Sul – R$ 20.000,00

UBSF Jardim Batistão – R$ 15.000,00

Fundação Manoel de Barros – R$ 10.000,00

Associação Campo-Grandense Beneficente de Reabilitação – R$ 25.000,00

Usf Jardim Presidente – R$ 10.000,00

Instituição Maternidade Cândido Mariano – R$ 10.000,00

Associação Desportiva e Ginástica das Moreninhas (ADGIM) – R$ 10.000,00

Instituto Nacional de Tecnologia e Biodireito R$ 10.000,00

