Após operação do Gaeco, assessores investigados são afastados pelo governador

Como primeiro reflexo da Operação do Gaeco que prendeu assessores do primeirom escalão do Governo do Estado o governador Eduardo Riedel determinou o afastamento de todos os investigados a começar pelos secretários adjuntos da Secretaria de Educação Edio Mishima e da SCasa Civil Flávio Brito assim como a servidora. Simone de Oliveira Ramirez Castro, que integra o governo como técnica do pregão de licitações do Estado.

A decisão de afastamento só veio após a operação deflagrada pelo Gaeco na manhã de hoje sendo que a excessão de Flávio Brito os servidores bem como os demais envolvidos começarão a serem ouvidos amanhã. A decisão pelo afastamento dos servidores , se acordo com informações foi para preservar as investigação.

Os três funcionários públicos presos ou alvo de busca e apreensão, suspeitos de desvio de verbas em licitações fraudulentas, que podem somar R$ 68 milhões. Ja o deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) também afastou o assessor Thiago Haruo Mishima. Resende informou que o contratou em torno 50 a 60 dias. Como não tem conhecimento do inquérito, informou que não irá se manifestar mas já tiomou a decisão de exomera-lo.

