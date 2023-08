MS Vacina: Calendário de vacinação dos CEMEIs de Corumbá

Como forma de intensificar a campanha de Multivacinação em Corumbá, a Prefeitura, junto a equipe do Núcleo Municipal de Imunização, está aplicando vacinas nas crianças que estudam em Centros de Educação Infantil (CEMEIS). O objetivo é colocar a caderneta de vacinação das crianças em dia, 0ferecendo todas as doses disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização.

É importante que os pais ou responsáveis encaminhem o cartão junto com o termo de autorização de vacinação para que os pequenos sejam imunizados.

Os CEMEI a serem atendidos de hoje a até dia 29/08 são: Estrelinha Verde, Maria Benvinda, Izabel Correa, Delcidio do Amaral e José de Souza Damy.

Confira abaixo o calendário de vacinação:

