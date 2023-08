Motociclista tem fratura no queixo após colidir na traseira de caminhão estacionado

Um motociclista de 21 anos, saiu ferido após colidir a motocicleta em que conduzia, na traseira de um caminhão estacionado, na Avenida Panambi Vera, no Bairro Tijuca, em Campo Grande. Apesar do susto, o jovem teve apenas fraturas no queixo e lesões no braço direito.

Conforme informações apuras pela reportagem, o motociclista subia a via quando, conduzindo a motocicleta Honda/Titan 160cc, colidiu na traseira do caminhão Ford/Argo que estava estacionado ao lado do Mercado Produtor. Após o impacto, o jovem caiu no chão.

Na via, havia muito sangue. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram o jovem até a Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

De acordo com os socorristas, o motociclista quebrou o queixo com o impacto da batida.

A Polícia Militar esteve no local controlando o trânsito. O motorista do caminhão não estava no veículo no momento da batida.

