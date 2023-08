Último dia de prazo para inscrições do programa Voucher Transportador

Termina nesta terça-feira (22) o prazo para as inscrições no programa “Voucher Transportador”, que vai promover a capacitação profissional para quem deseja atuar na função de motorista de carga e ônibus, além da oportunidade da inclusão das letras “D” e “E” na habilitação com custo zero.

As inscrições podem ser feitas no site do Sest Senat. Nesta primeira fase do programa são 660 vagas disponíveis, sendo 410 para Campo Grande, 100 a Três Lagoas, 40 em Dourados, 50 para Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (20), Chapadão (20) e São Gabriel do Oeste (20). No ano que vem serão abertas mais 340 (vagas).

O Voucher Transportador foi lançado pelo Governo do Estado, sendo realizado pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS).

Nesta oportunidade além do profissional receber qualificação para função de motorista, também garante mudança na sua habilitação (D e E) com todos os custos arcados pelo Governo do Estado. A intenção é atender a demanda do setor de transportes, que tem vagas abertas para a função, mas não consegue preencher por falta de mão de obra qualificada.

As inscrições começaram no dia 7 de agosto e seguem até esta terça-feira (22). A expectativa segundo a Semadesc é que no final do mês seja divulgado o resultado final da seleção e em setembro comece o curso, que será realizado pelo Sest Senat. O objetivo é que no final do ano já tenham profissionais capacitados e habilitados para assumir estas funções no mercado de trabalho.

A procura pelo programa tem sido intensa. Até o último levantamento já tinham sido efetuadas 6.036 inscrições, com 3.094 em Campo Grande, seguida por 927 em Três Lagoas, 539 em Dourados, 266 na cidade de Ribas do Rio Pardo, 190 em Corumbá, 156 em Chapadão do Sul e 54 em São Gabriel do Oeste.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

