MS tem aumento na cobertura vacinal, contudo ainda vai fechar o ano longe da meta de 95%

O penúltimo plantão do ano de vacinação da Prefeitura de Campo Grande foi nesse sábado (23). A ideia é atender o máximo de pessoas possível. Essa semana, o Ministério da Saúde soltou um balanço vacinal, no qual mostra que Mato Grosso do Sul registou aumento na cobertura vacinal, oito imunizantes infantis apresentaram alta neste ano. Mesmo com essa consideração, a Prefeitura de Campo Grande revela que a cobertura continua baixa.

As UBSs que prestaram serviço em Campo Grande neste plantão foram: UBS 26 de Agosto, Dona Neta e USF Moreninhas. Além desses, o Pátio Central e o shopping Bosque dos Ipês também estavam imunizando os cidadãos. A equipe do jornal O Estado foi até o posto da 26 de Agosto, contudo, encontramos o posto vazio, assim partimos para o Pátio Central, que tinha apenas uma pessoa. O enfermeiro plantonista, Paulo Piano, informou que o movimento naquela hora não era bom. Pelas experiências passadas, disse que a procura aumenta no horário de almoço.

“Até agora, vieram cinco pessoas, mas acredito que poderá chegar mais gente no horário de almoço, em que o pessoal dá uma parada. Eles normalmente veem a gente aqui e pensam em atualizar a carteirinha de vacinação. E aqui [no Pátio], por ser uma região central, o pessoal vem bastante. Foi o que aconteceu da última vez”. Todas as vacinas do calendário estavam sendo ofertadas, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG. “As mais procurados são a da covid e da gripe”, revelou. “Mas temos estoques de todas”, finalizou.

Entrevistamos a pessoa vacinada, ela não quis ser identificada, mas nos contou que sua caderneta de vacinação estava atrasada pela correria do dia a dia, mas viu o posto e decidiu procurar atendimento.

“Eu estava passando por aqui e vi o posto de vacinação, então decidi parar e tomar as minhas. Eu sei da importância do imunizante, fora que é rapidinho. Confesso que tinha algumas atrasadas, mas é por conta da rotina, não estava conseguindo parar para ir ao posto, então foi bom encontrar eles (a equipe da Sesau) aqui, hoje”, conta.

Cerca de 58% da população campo-grandense está com a caderneta de vacinação em dia, segundo a prefeitura municipal. A preocupação maior das autoridades são as crianças com menos de um ano. Das oito vacinas que a criança tem que tomar antes de completar o primeiro ano de vida, nenhuma atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. O cenário é um retrato da realidade apresentada em todo o país, desde 2016.

“Há alguns anos que temos percebido uma queda na cobertura vacinal em todas as faixas etárias, mas o que mais nos preocupa são as crianças menores, que ainda não têm seus sistemas imunológicos completamente formados e estão mais suscetíveis a essas doenças, que são graves e podem até evoluir para o óbito”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

O próximo plantão será no dia 30 de dezembro (sábado) e será o último do ano. Durante essa semana, a vacinação continua disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família, distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do município.

Balanço em MS

De acordo com o balanço do órgão federal, a DPT (difteria, tétano e coqueluche) tiveram um aumento na procura este ano, saíram de 76% de cobertura para 79,2%. A da poliomielite, em 2023, registrou 80,3%, já em 2022 foi 77,2%. A 1ª dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) saltou de 91,8%, no ano passado, para 95,1%, neste ano. Por fim, a vacina contra a febre amarela, indicada aos nove meses de idade, também registrou um avanço, passando de 71,3% para 73,5%.

