Véspera de natal será de possibilidade de chuva em MS

Para as famílias que gostam de fazer o famoso churrasco brasileiro na véspera de natal, é preciso ficar atento com o tempo neste domingo (24). Isso porque a meteorologia indica a possibilidade de chuva fraca a moderada ou até intensa em alguns pontos de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades neste domingo (24) ocorrem devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a aproximação de uma frente fria oceânica no estado. Ainda, a passagem de cavados aliada ao transporte de calor e umidade também causam impacto no clima.

Campo Grande começa o dia com 23°C e atinge os 31°C. Em Dourados, os termômetros marcam 23°C inicialmente e chegam aos 32°C. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, têm mínimas de 23°C e máximas de 31°C. Anaurilândia apresenta variação entre 23°C e 33°C.

Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, marca 27°C pela manhã e 35°C no período da tarde. Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 26°C e máxima de 34°C, já em Aquidauana os valores variam entre 25°C e 33°C.

No Bolsão, os valores em Paranaíba registram variação entre 22°C e 31°C, enquanto Três Lagoas tem mínima de 23°C e 33°C. Coxim e Camapuã, na região Norte, apresentam temperaturas semelhantes, com mínimas de 24°C e máximas de 31°C.

