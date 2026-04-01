MS soma 7 mortes por chikungunya e 1,7 mil casos confirmados em 2026

Boletim epidemiológico aponta 3,6 mil casos prováveis da doença; Estado também tem 352 confirmações de dengue

Mato Grosso do Sul registrou sete mortes por chikungunya em 2026, conforme boletim divulgado nesta quarta-feira (1º) pela Ses (Secretaria de Estado de Saúde), com dados da 12ª semana epidemiológica. As mortes ocorreram nos municípios de Dourados, Bonito e Jardim. Entre as vítimas, três apresentavam comorbidades.

Segundo o levantamento, o Estado já contabiliza 3.657 casos prováveis de chikungunya, dos quais 1.764 foram confirmados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O boletim também informa 37 casos confirmados da doença em gestantes.

Em relação à dengue, Mato Grosso do Sul soma 2.485 casos prováveis e 352 confirmações. Um óbito está em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Santa Rita do Pardo, Jateí, Guia Lopes da Laguna, Corumbá, Pedro Gomes, Batayporã, Itaporã, Amambai, Nioaque, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Terenos, Itaquiraí, Fátima do Sul, Bonito, Sidrolândia e Naviraí apresentaram baixa incidência de casos confirmados de dengue.

O boletim também atualiza os dados de vacinação contra a dengue. Ao todo, 223.322 doses já foram aplicadas no público-alvo. O Estado recebeu 241.030 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

A imunização é feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas, e é indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária com maior número de hospitalizações por dengue entre pessoas de 6 a 16 anos.

A SES orienta que a população evite a automedicação e procure uma unidade de saúde ao apresentar sintomas de dengue ou chikungunya.

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