Grupo Pereira promove chegada do coelho e atividades infantis em lojas de MS

Programação de Páscoa ocorre entre 2 e 4 de abril em unidades do Fort Atacadista e Comper em Campo Grande e Dourados

Lojas do Fort Atacadista e dos Supermercados Comper, do Grupo Pereira, realizam entre os dias 2 e 4 de abril uma programação especial de Páscoa em Mato Grosso do Sul. As atividades são voltadas ao público infantil e incluem chegada do coelho, distribuição de doces e recreação.

Em Campo Grande, a agenda começa na quinta-feira (2), das 16h às 20h, no Fort Atacadista Cafezais. A programação prevê espaço para fotos, entrega de chocolates, piscina de bolinhas com a dinâmica “encontre o ovo” e pintura de máscaras de coelho.

No sábado (4), das 10h às 14h, as atividades ocorrem no Fort Atacadista Três Barras, com a mesma proposta recreativa.

Também no sábado (4), o Comper Jardim dos Estados recebe o coelho das 10h às 11h. O personagem sairá da própria loja e haverá distribuição de pipoca, algodão-doce e brigadeiro de colher. A programação inclui ainda interação com personagens, pintura facial e esculturas em balões.

No Comper Itanhangá, a chegada do coelho está marcada para o mesmo dia, das 17h às 18h. Além dos doces, a unidade terá personagens infantis, Carretão da Alegria, pintura facial e modelagem de balões.

Na Grande Dourados, o Comper Dourados também realiza a ação no sábado (4), das 10h às 11h, com saída do coelho da própria loja, distribuição de doces e atividades recreativas.

De acordo com a gerente nacional de Relacionamento do grupo, Fernanda Bardauil, “ações como esta fortalecem o vínculo das lojas com a comunidade”. Segundo ela, “proporcionar momentos de lazer e interação às famílias é uma forma de valorizar a tradição da Páscoa e criar boas memórias”.

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