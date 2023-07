Indústria de eletroeletrônicos nacionais registra crescimento de vendas no primeiro semestre de 2023

A indústria nacional de eletroeletrônicos teve um desempenho positivo no primeiro semestre de 2023, com um aumento de 13% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (10) pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), foram comercializadas 44,02 milhões de unidades nos seis primeiros meses do ano, contra 39,07 milhões de unidades no mesmo período de 2022.

Esse crescimento representa uma mudança significativa para o setor, que vinha enfrentando um período de 18 meses consecutivos de quedas nas vendas. O presidente executivo da Eletros, Jorge Nascimento, ressalta que, se o segundo semestre se mantiver dentro da média histórica de desempenho do segmento, é possível prever um crescimento anual entre 4% e 6% em relação a 2022.

No entanto, Nascimento destaca que os juros altos ainda são um dos principais obstáculos para a retomada plena das vendas. Com a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano, o setor enfrenta dificuldades, especialmente no comércio de produtos de grande porte, como geladeiras, televisores, fogões e máquinas de lavar roupas, que são frequentemente adquiridos por meio de financiamento.

O presidente executivo da Eletros enfatiza a importância de reduzir os juros, destacando que, com a estabilidade da inflação, dos custos das matérias-primas e do frete, essa medida se torna uma prioridade para todo o setor produtivo. O acesso limitado e o alto custo do crédito prejudicam tanto a indústria quanto o varejo.

No que diz respeito aos produtos específicos, a air fryer, ou fritadeira a ar, foi o eletroeletrônico que registrou o maior crescimento nas vendas, com um aumento de 85% em relação ao primeiro semestre de 2022. A linha branca, composta principalmente por geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupas, teve um aumento de 4% nas vendas no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As vendas de aparelhos de ar condicionado apresentaram um aumento de 16% em comparação ao primeiro semestre de 2022, enquanto as vendas de televisões registraram um crescimento de 19% no mesmo período.

A Eletros ressalta que esses resultados podem representar uma reviravolta nas expectativas da indústria, desde que se sustentem ao longo do segundo semestre. A associação está avaliando se os bons resultados indicam uma tendência duradoura ou se são apenas uma reposição dos estoques pelos varejistas.

Com Informações da Agência Brasil