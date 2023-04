Quarta-feira será de sol com temperaturas em declínio em MS

A chuva está indo embora do Estado, mas a previsão do tempo para quarta-feira (19) é de sol com declínio de temperatura em Mato Grosso do Sul. Segundo a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), podem ocorrer chuvas, com valores acima de 40 milímetros, nas próximas 24 horas, nas regiões centro-norte do estado.

Segundo o meteorologista do Natalio Abrahão, até na manhã de hoje, choveu em Campo Grande, 36,4mm. No interior do Estado, foram registrados quantidades consideradas nas cidades de Dois irmãos do Buriti com.58,0mm; Aquidauana 43,4mm; Bataguassu 46,2mm e Maracaju, onde foi registrado 36,2mm de chuvas.

Conforme dados divulgados da Cemtec, após as chuvas esperam-se queda mais acentuada das temperaturas devido a um frente fria, sendo prevista como a mais intensa do ano até o momento. Nas regiões sul e leste do estado são esperadas temperaturas mínimas entre 18/22°C e máximas de até 28°C. Nas regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C. E em Campo Grande, mínimas entre 21/22°C e máxima de 28°C.

Os ventos atuam de noroeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

