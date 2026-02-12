MS registra 816 casos prováveis de dengue em 2026; vacinação segue para crianças e adolescentes

Mato Grosso do Sul contabilizou 816 casos prováveis de dengue em 2026, sendo 79 confirmados, conforme o boletim da 5ª semana epidemiológica divulgado nesta quarta-feira (11) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Até o momento, nenhum óbito pela doença foi registrado ou está em investigação.

Nos últimos 14 dias, cidades como Paraíso das Águas, Jardim, Jaraguari, Costa Rica, Rio Brilhante, Cassilândia, Maracaju, Itaporã, Chapadão do Sul, Ponta Porã e Dourados registraram baixa incidência de casos confirmados.

Vacinação

O boletim aponta que 223.322 doses da vacina contra dengue já foram aplicadas na população-alvo, de um total de 241.030 doses recebidas pelo estado do Ministério da Saúde. O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de três meses. A imunização é indicada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que apresenta maior número de hospitalizações por dengue entre crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

Chikungunya

O Estado também registrou 1.061 casos prováveis de Chikungunya, com 367 confirmações no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O boletim ainda aponta sete casos da doença em gestantes.

A SES reforça que é importante evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde do município.

Com informações do Governo de MS