Foragida por tráfico em SP é presa em Três Lagoas; PC pede ajuda da populção para localizar companheiro

Uma mulher de 20 anos, considerada foragida da Justiça de São Paulo, foi presa na manhã de quarta-feira (11) em Três Lagoas. A ação foi realizada em conjunto com a SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido no dia 10 de fevereiro pela Justiça paulista. A jovem e o marido haviam sido presos em flagrante em agosto do ano passado, em Flórida Paulista (SP), por tráfico de drogas. Na ocasião, o casal foi colocado em liberdade após audiência de custódia e passou a responder ao processo em liberdade.

Durante a continuidade das investigações, a Polícia Civil de São Paulo solicitou a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos com os dois. A análise do conteúdo, segundo a apuração, apontou indícios de que o casal mantinha atuação no tráfico de entorpecentes. Informações levantadas pela polícia indicavam que eles poderiam estar escondidos em Três Lagoas.

Após troca de informações entre as equipes, o NRI identificou um possível endereço no bairro Jardim das Oliveiras. No local, os policiais encontraram apenas a mulher, que foi presa e encaminhada à sede da SIG para cumprimento do mandado. Posteriormente, ela foi levada à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece à disposição da Justiça até ser transferida para São Paulo.

O marido dela não foi localizado e continua foragido. As buscas seguem em andamento.

A SIG de Três Lagoas solicita que informações sobre o paradeiro do suspeito ou sobre outros foragidos da Justiça sejam repassadas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo é garantido.