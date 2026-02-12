Casa abandonada onde mulher foi encontrada morta é destruída por incêndio no Nova Campo Grande

Um imóvel abandonado na Rua Vinte e Um, no bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas a casa ficou bastante danificada, com paredes trincadas e parte do telhado destruída.

Durante as investigações, os militares encontraram pedaços de fios espalhados pelo chão e indícios de uso de entorpecentes no interior da residência. As circunstâncias do incêndio ainda serão apuradas.

A casa, conforme relatos de moradores, estaria desocupada oficialmente há cerca de dois anos, entretanto vinha sendo invadida e frequentada por usuários de drogas. Vizinhos afirmam que, nos últimos dias, pessoas armadas teriam ido até o local para ameaçar os ocupantes, já que uma sequência de furtos eram registrados na região durante o fim de semana.

Há duas semanas, o imóvel já havia sido cenário de outra ocorrência. Uma mulher que vivia na residência foi encontrada morta nos fundos da casa, com indícios de enforcamento. Na ocasião, outras cinco pessoas, três homens e duas mulheres, também estariam morando no local e passaram a ser apontadas por moradores como suspeitas de envolvimento em furtos no bairro.

Tanto as causas do incêndio quanto a morte da mulher serão investigadas pelas autoridades policiais.