MS registra 740 novos casos confirmados de dengue

Segundo o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) Mato Grosso do Sul registrou mais de 13 mil casos de dengue, 740 novos casos a mais em comparação a semana passada. Embora o número seja alto, a secretaria não registrou nenhuma morte no Estado. De janeiro até o momento, houveram 26 mortes ocasionadas pela dengue. Os municípios de Itaquiraí, Iguatemi, Caarapó, Vicentina, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Juti e Maracaju tem incindência média da doença.

O Estado registrou 3.973 casos prováveis de Chikungunya, com 802 confirmados, mas sem registros de mortes. De acordo com dados divulgados da SES, do período entre a semana epidemiológica 25 até a semana epidemiológica 26, os municípios de Iguatemi, Caarapó e Novo Horizonte do Sul estão com média incidência da doença.

Vacinação

O Ministério da Saúde destinou 138.351 doses da vacina contra a dengue para Mato Grosso do Sul. Conforme o boletim mais de 67 mil doses do imunizante foram aplicados no público alvo, sendo elas crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses.

Para receber a vacina, é necessário que o individuo compareça em uma Unidade Básica de Saúde, portando documentos pessoais com foto e carteira de vacinação. Para crianças menores de idade é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis.

