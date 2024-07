Prédio da Capital ganha mural feito de cinzas transformadas em tinta

Em meio aos incêndios que devastam parte do Pantanal sul-mato-grossense, um prédio de Campo Grande ganha arte de cinzas de queimadas de florestas brasileiras transformadas em tinta.

O responsável pela arte é o artista Victor Macaulin, que tem como objetivo criar duas empenas de 57,2 m² em um prédio residencial localizado no bairro Aero Rancho, onde vivem mais de 200 famílias.

O Festival Parede Viva – Edição Cinzas da Floresta é uma iniciativa da Parede Viva, com apoio da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias (RNBV) e Mina Cultura. O patrocínio é da Yelum Seguradora, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Essa é a primeira obra da nova edição do Festival, uma iniciativa cultural e educativa que tem como objetivo incentivar a conscientização socioambiental, tendo a arte urbana como principal ferramenta, a partir da pintura de empenas de prédios em cidades do Brasil.

As obras são uma homenagem aos brigadistas florestais, que realizam um trabalho fundamental contra o fogo e pela preservação ambiental.

