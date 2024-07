Jovem tenta separar briga de amigos e é esfaqueado no Taveirópolis

Um jovem, de 26 anos, acabou esfaqueado enquanto tentava evitar uma briga entre amigos em uma residência na Vila Taveirópolis, em Campo Grande. O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10), logo após uma confraternização.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que após a reunião, eles seguiram para a residência, onde amigos e conhecidos passaram a conversar. No entanto, um jovem, de 20 anos, pegou uma faca e partiu em direção a outra pessoa.

Diante da confusão, o rapaz interviu e acabou tendo um dos dedos esfaqueado. Na presença da polícia, a vítima afirmou que não queria prosseguir com a representação, mas tanto suspeito, como o rapaz, foram encaminhados para a delegacia para procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

