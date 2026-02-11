MS recebe 7.878 doses contra dengue para vacinar profissionais da Atenção Primária

Primeira remessa do imunizante do Butantan será destinada a trabalhadores das UBSs nos 79 municípios do Estado

Mato Grosso do Sul recebe na próxima quinta-feira (19), cerca de 7.878 doses da vacina atenuada contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan. A primeira remessa será aplicada exclusivamente em profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

As doses fazem parte da estratégia nacional do Ministério da Saúde voltada à imunização de trabalhadores da APS do Sistema Único de Saúde (SUS). A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que recebeu o guia com as diretrizes que orientam a aplicação do imunizante e o alinhamento com as secretarias municipais.

A vacina é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de infecção prévia pela dengue e sem necessidade de vacinação anterior contra a doença com outro imunizante. Nesta etapa inicial, o público-alvo inclui médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, odontólogos, além de equipes multiprofissionais formadas por nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos.

Também estão contemplados Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e trabalhadores administrativos e de apoio das unidades, como recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros, auxiliares e motoristas de ambulâncias.

A distribuição aos municípios seguirá critérios técnicos definidos pelo Ministério da Saúde. A SES realiza nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, uma reunião por webconferência com os coordenadores de imunização dos 79 municípios para alinhar a estratégia de vacinação, além de tratar da programação anual e de informes do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, a articulação com os municípios busca garantir organização e padronização na execução da estratégia. “Estamos organizando o Estado para que a vacinação ocorra de forma padronizada e eficiente. O alinhamento com os coordenadores municipais permite esclarecer dúvidas, reforçar as recomendações do Ministério da Saúde e assegurar que as doses cheguem rapidamente a quem está na linha de frente da Atenção Primária”, afirmou.

A SES reforça que a vacinação integra o conjunto de medidas de enfrentamento à dengue. O Estado mantém a orientação para que a população elimine recipientes com água parada, mantenha caixas d’água vedadas e permita a entrada de agentes de endemias nas residências, já que o Aedes aegypti também transmite chikungunya e Zika.

*Com informações da Agência de Notícias de MS