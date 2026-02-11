Rio confirma Shakira em megashow gratuito em Copacabana no dia 2 de maio

Foto: Divulgação

Cantora colombiana é a atração do evento Todo Mundo no Rio, que já reuniu milhões de pessoas com Madonna e Lady Gaga

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta quarta-feira (11) que a cantora colombiana Shakira será a atração do megashow na Praia de Copacabana, no dia 2 de maio. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo carioca e encerra rumores de que Britney Spears ou Justin Bieber poderiam ser os nomes internacionais deste ano.

O show integra o evento “Todo Mundo no Rio”, realizado na orla da capital fluminense. Nas edições anteriores, o palco montado em Copacabana recebeu Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

Shakira está atualmente em turnê pela América Latina com o espetáculo “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Em março e abril, a cantora tem apresentações previstas na Jordânia, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. A turnê começou há exatamente um ano, em 11 de fevereiro de 2025, com show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, também no Rio de Janeiro.

O evento tem reunido públicos de milhões na orla. Em 2024, Madonna levou 1,6 milhão de pessoas à Praia de Copacabana. No ano seguinte, Lady Gaga atraiu 2,1 milhões de fãs, segundo dados divulgados pela prefeitura do Rio.

 

