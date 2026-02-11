Equipes de Campo Grande conquistam título e três pódios na Superliga Nacional de Vôlei Adaptado

Grupos do projeto AVA/Conssol sobem ao pódio na Série Ouro nas categorias 45+, 58+, 68+ e 75+ masculino

As equipes de vôlei adaptado de Campo Grande, vinculadas ao projeto AVA (Amigos do Vôlei Adaptado) e ao Conssol (Sistema Integrado de Economia Solidária), encerraram a participação na 6ª Final Nacional da Superliga da Melhor Idade com quatro colocações entre as melhores do país na Série Ouro.

Na categoria 75+ masculino, o time campo-grandense conquistou o título de campeão nacional. A equipe 45+ masculina ficou com o vice-campeonato da Série Ouro. Já os grupos das categorias 68+ e 58+ masculinas garantiram o terceiro lugar, também na principal divisão da competição.

O Campeonato Nacional de Voleibol da Melhor Idade, organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA), foi realizado entre os dias 26 e 31 de janeiro de 2026, na Arena Sorriso, em Sorriso (MT). A disputa reuniu 115 equipes de oito estados e contou com cerca de 1.600 atletas, segundo a organização.

As equipes de Campo Grande haviam embarcado no fim de janeiro para representar Mato Grosso do Sul na competição nacional. O projeto AVA desenvolve o vôlei adaptado para pessoas a partir dos 45 anos, com treinos voltados à prática esportiva segura e competitiva.

A modalidade mantém a estrutura do voleibol tradicional, mas segue regras específicas para atletas acima de 45 anos. Não há saltos, a bola pode ser retida por curto período e o jogo prioriza segurança e técnica, sem deixar de lado o caráter competitivo.

Por Biel Gill e Mellissa Ramos