PRF apreende 561 quilos de maconha e recupera veículo em Ponta Porã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 561 quilos de maconha e recuperou um veículo, nesta quarta-feira (20). O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a apreensão aconteceu durante fiscalizações na BR-463, os policiais deram ordem de parada a um Honda/HRV, porém o condutor não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que o motorista abandonou o veículo e empreendeu a fuga a pé. Até o momento, os suspeito não foi localizado.

No automóvel os policiais encontraram grande quantidade de maconha. A equipe também descobriu que o Honda/HRV utilizava placas falsas e possuía registro de roubo/furto.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ponta Porã.

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