MS confirma dois novos casos de mpox este ano

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) confirmou nesta terça-feira (10), mais dois novos casos de mpox em Mato Grosso do Sul. Com eles, sobre para nove o número de registros este ano.

Os casos mais recentes foram notificados nos dias 13 e 18 de agosto, ambos em Ponta Porã. De acordo com a pasta, o primeiro paciente viajou para Brasília e apresentou sintomas logo após. O outro paciente foi infectado pelo contato com o primeiro.

Os dois são do sexo masculino e têm 31 e 26 anos. Eles não apresentam mais lesões na pele e receberam alta médica.

As sete confirmações anteriores ocorreram em Campo Grande (6) e em Ponta Porã (1). Mortes não foram registradas.

A doença

A mpox, antes chamada de varíola dos macacos, é uma doença viral declarada como emergência mundial pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 14 de agosto.

O vírus é transmitido principalmente durante o ato sexual. Pessoas convivendo com HIV, homens que fazem sexo com homens e pessoas sexualmente ativas são considerados os grupos mais vulneráveis para a doença.

Os sintomas mais comuns da mpox são febre, ínguas (gânglios inchados visíveis no pescoço) e erupções na pele.

