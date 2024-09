“Enem dos concursos”: cartões de resposta são divulgados nesta terça-feira; veja como acessar

O governo federal disponibilizou nesta terça-feira (10), a partir das 9h (de MS), as imagens dos cartões de resposta dos candidatos do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o “Enem dos concursos”.

Cada participante terá acesso somente ao seu próprio cartão de resposta, ressalta o Ministério da Gestão, e, com ele, poderá lembrar exatamente o que preencheu no gabarito das questões de múltipla escolha.

A imagem digital da prova discursiva, ou seja, da parte escrita da avaliação, será disponibilizada no dia 8 de outubro, assim como as notas (final, no caso da parte de múltipla escolha, e preliminar, para a discursiva).

Então, os candidatos terão dois dias para entrar com pedidos de recurso para revisão das notas da prova escrita.

“A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado”, diz o ministério.

Para acessar os cartões de resposta, o candidato deve entrar a mesma página onde fez a inscrição: cpnu.cesgranrio.org.br/login, onde será necessário fazer login no portal gov.br (também conhecido como “sistema Gov”) e clicar na Área do Candidato.

