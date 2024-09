Pantanal Fashion Week: evento leva visibilidade à moda autoral de Mato Grosso do Sul

O Pantanal Fashion Week chega à sua primeira edição com o objetivo de promover a moda autoral de Mato Grosso do Sul, integrando sustentabilidade e inclusão social. Organizado pelo Colegiado de Moda Autoral de Mato Grosso do Sul, o evento será realizado até a sexta-feira (13), no Ponto Bar, em Campo Grande, reunindo designers, estilistas e marcas que destacam a cultura e as tradições locais.

De acordo com Nair Gavilan, integrante da coordenação do Colegiado, o evento surgiu da necessidade de colaboração entre os designers e estilistas da moda autoral do Estado. “O evento serve para unir os profissionais, tanto os iniciantes quanto os veteranos, e facilitar a troca de conhecimento. Ele empodera a comunidade e dá visibilidade aos estilistas que não têm acesso facilitado à moda tradicional, porque não fazemos moda rápida”, destaca Nair.

Nair ressalta a importância do Pantanal Fashion Week para responder ao interesse crescente do público. “É uma oportunidade de mostrar o que é feito aqui e levar para a sociedade um evento onde será possível valorizar a nossa cultura e celebrar a diversidade do Estado”, avalia.

O evento será um marco para a moda sul-mato-grossense, com o apoio do Sebrae-MS, que promoverá capacitações e qualificações para os artistas locais. “Essa parceria é uma conquista da nova coordenação do Colegiado e trará benefícios a longo prazo para o fortalecimento da moda autoral no Estado”, afirma Nair.

A programação inclui desfiles de marcas com temáticas sociais, performances artísticas, exposições e palestras, com destaque para a participação do renomado estilista Ronaldo Fraga. Reconhecido por sua forte identidade brasileira, Fraga trará ao evento sua visão sobre a moda sustentável e inclusiva, além de compartilhar sua trajetória em uma palestra imperdível. Formado pela UFMG e com especializações em Nova York e Londres, ele é referência no mercado por seus projetos que conectam a moda às tradições culturais e práticas sustentáveis.

Para mais informações siga a página do colegiado no Instagram (@colegiadodesignemodams).

Programação

Pantanal Fashion Week 2024

Data: 11 a 13 de setembro

Local: PontoBar, Rua Dr. Temístocles, 103

Realização: Colegiado de Moda Autoral de Mato Grosso do Sul

Apoio: Sesc Cultura, Sebrae-MS, Instituto Projetos Livres, PontoBar, Fundação de Cultura-Setesc MS

Cronograma

11/09 – Quarta-feira

• 18:00 – Exposição de marcas

• 19:00 – Abertura oficial

• 19:30 – Participação da Banda BaTuque Canta

• 21:15 – Atração musical: Whisky de Segunda

• Karaokê no PontoBar

12/09 – Quinta-feira: Tema Social

Destinado a marcas com ligação à inclusão social: PCD, LGBT, indígenas e projetos de moda.

• 18:00 – Exposição de marcas

• 18:30 – Palestra sobre grafismo indígena com Benilda Kadiwéu

• 19:15 – Palestra com Ronaldo Fraga

• 20:15 – Desfiles: Xuvé, Ateliê Terena + Jack Terena, Emília Leal

• 21:00 – Atração musical: Bro Mc’s

• 22:30 – Show: Louvadub

13/09 – Sexta-feira: Tema Brasilidades

Destinado à moda tropical, com foco em biquínis, crochês e arte popular brasileira.

• 18:00 – Exposição de marcas

• 18:30 – Oficina de Acessórios de Crochê com Márcia Lobo

• 19:30 – Desfiles: Roupável, Márcia Lobo, Eu H Handmade, C4 Criações, Why Not Gugliato, F.M

• 21:00 – Atração musical: Banda Sampri

• Festa de encerramento no PontoBar

Durante todo o evento haverá exposições de acervos de estilistas locais e a mostra fotográfica do Projeto Blossom.

Por Marcelo Rezende

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais