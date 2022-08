MS confirma 15 óbitos por Covid-19 em uma semana

Mato Grosso do Sul contabilizou 2.512 infecções e 15 novos óbitos por Covid-19 nos últimos sete dias, o que corresponde a uma queda de 37,5% em comparação a semana anterior quando foram contabilizados 24 óbitos pela doença. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados hoje (23).

As vítimas tinham entre 29 a 96 anos e residiam nas cidades de Campo Grande (7), Três Lagoas (2), Ribas do Rio Pardo, Bonito, Nova Alvorada do Sul, Aral Moreira, Dourados e Bela Vista.

Entre os município com maior incidência de casos Campo Grande lidera com 505 casos, Deodápolis (463), Ponta Porã (311), Naviraí (101) e Três Lagoas (97). A pesar do número de mortes o percentual de casos positivos teve redução de 32,19%.

Dentre os 2.725 casos ativos no Estado, 32 estão hospitalizadas, 23 ocupam leitos clínicos, e outras nove estão em leitos de UTI. Com a atualização, o Estado contabiliza desde o início da pandemia 574.542 casos confirmados e 10.786 óbitos.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 segue aberta para toda a população em mais de 40 pontos de Campo Grande.

A 4ª dose da vacina contra a Covid-19 está liberada para o público alvo de pessoas com 35 anos ou mais, contudo, a vacina só poderá ser aplicada na população que recebeu a 3ª dose com o intervalo de quatro meses.

O primeiro reforço pode ser aplicado em toda a população com 12 anos ou mais, obedecendo o mesmo intervalo, ou em quem tem 18 anos ou mais com imunocomprometimento – para este público é necessário um intervalo de 28 dias da segunda dose.

Crianças de três a cinco anos que ainda não recebeu nenhuma dose contra Covid também podem tomar a vacina, assim como quem já cumpriu o intervalo recomendado pelo fabricante de cada uma das vacinas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.