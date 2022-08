Prefeita chega de surpresa na Câmara e comenta sobre Proinc

Chegando de surpresa na Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira (23), em razão as comemorações do aniversário da Capital, a prefeita Adriane Lopes (Patriota), comentou sobre o novo projeto de lei proposto para o Proinc (Programa Assistencial de Inclusão Profissional) em falas exclusivas para O Estado Online.

Quando questionada sobre a possível prestação de contas que o programa teria que realizar, coisa que nunca tinha acontecido, Adriane comenta que estão analisando as modificações propostas. “Eu recebi o presidente da Câmara Municipal, que me apresentou o novo projeto, encaminhei para a procuradoria, que está analisando desde ontem as modificações que eles propuseram. Nós estamos analisando através da procuradoria e assim que eu tiver uma resposta nós vamos publicitar”.

A prefeita também comenta que algumas medidas já começaram a ser tomadas, para que o programa seja mais efetivo. “Começamos dando publicidade através do site da transparência, já foi uma medida. Encaminhamos agora para o recadastramento através da Secretaria de Assistência Social, que é o CadÚnico, que vai ser um dos requisitos para a pessoa entrar no programa, que é o programa muito positivo, é um programa que muda a vida das pessoas. E nós precisamos do que? Implementar e trazer as modificações necessárias pra que ele seja mais efetivo”, afirma.

Sobre uma possível demissão em massa dos Proincs, Adriane afirma veemente que essa possibilidade não existe por sua parte, mas explica que podem ocorrer demissões das pessoas que tiverem inconsistências nas suas declarações efetuadas no cadastro.

“Não tem nem uma fala nossa sobre demissão em massa de todos os Proincs, isso não existe da nossa parte. Se houver inconsistência na declaração que as pessoas quando se escrevem o programa dão, aí sim serão demitidas, por que é um programa declaratório. Mas o que nós estamos fazendo agora? Melhorando e ampliando o atendimento”, finaliza a prefeita da Capital.

Proinc

O programa foi criado pela Prefeitura de Campo Grande em 2010, com o intuito de empregar pessoas em vulnerabilidade. Após denúncias sobre a lista de inscritos no programa, os vereadores da Capital criaram uma comissão foi montada para debater e criar o novo texto do projeto de lei do Proinc e com isso “brechas do velho Proinc” serão fechadas.

