Mortes por dengue chegam a 21 no Brasil em 2025

O painel de monitoramento do Ministério da Saúde contabilizou nessa segunda-feira (27), 21 mortes por dengue no País em 2025.

O acompanhamento mostra pouco mais de 139 mil casos prováveis de dengue registrados no Brasil, sendo 82 mil em território paulista. São investigadas 160 mortes com suspeita de dengue este ano.

204 casos já foram confirmados em MS este ano

Mato Grosso do Sul já registrou 708 casos prováveis de Dengue, sendo 204 deles confirmados em 2025. Os dados são referentes à 3ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na última quinta-feira (23). Segundo o documento, não há mortes registradas ou em investigação até o momento.

Nos últimos 14 dias, o município de Selvíria registrou alta incidência de casos confirmados, já Inocência e Pedro Gomes registraram média incidência para a doença.

Chikungunya – Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 433 casos prováveis, sendo 18 confirmados. Também não há mortes registradas.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

Com Agência Brasil

