Caminhão-baú carregado com carne tomba na BR-267 em Rio Brilhante

Um caminhão-baú carregado com carne tombou na rodovia BR-267, próximo ao trevo de acesso a Rio Brilhante, na noite dessa segunda-feira (27), por volta das 18h55. O acidente aconteceu no trecho que fica a 161 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o motorista do veículo conseguiu sair por conta própria e foi encontrado fora do caminhão pela equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo telefone 193 e deslocou equipes de resgate até o local. O condutor estava consciente e orientado, mas reclamava de dores no ombro. Após os primeiros atendimentos, ele foi imobilizado e encaminhado para o hospital de Rio Brilhante para avaliação médica.

As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Durante o atendimento e os trabalhos de averiguação, a pista precisou ser parcialmente interditada, causando lentidão no tráfego da região. A PRF segue monitorando a situação no local.

