Irmã e sobrinho de homem morto a golpes de faca e machado são presos em Aquidauana

A irmã e o sobrinho de Jonilson Pereira Gomes, morto aos 33 anos com golpes de faca e machado, foram presos nessa segunda-feira (27) em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. Marineide Santana, de 46 anos, e Odailson Santana Rui Dias, de 31, são os principais suspeitos do homicídio ocorrido no dia 18 de janeiro.

Conforme apurado, os dois foram conduzidos à delegacia do município para prestar depoimentos logo após o crime, mas o flagrante não foi mantido. Entretanto, por considerar essencial para o andamento do Inquérito Policial, o delegado Luís Fernando Mesquita solicitou a prisão preventiva de ambos, que foi deferida e cumprida na tarde desta segunda-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na casa de Marineide, localizada na Vila Pinheiro, durante uma reunião familiar regada a bebidas alcoólicas. Durante uma discussão, Marineide desferiu dois golpes de faca contra Jonilson, enquanto Odailson o atingiu na cabeça com um machado. A vítima foi levada ao Hospital de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos, incluindo uma perfuração no pulmão.

Equipes da Polícia Militar, da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Primeira Delegacia de Aquidauana e peritos estiveram no local do crime. Outros familiares presentes no momento do homicídio também foram ouvidos e prestaram depoimentos, contribuindo para as investigações.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, e Marineide e Odailson permanecem à disposição da Justiça.

