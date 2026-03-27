Moreninhas recebe fumacê contra Aedes aegypti nesta sexta (27)

Aplicação do inseticida ocorre das 16h às 22h e pode ser suspensa em caso de chuva ou vento

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta sexta-feira (27) no Bairro Moreninha, em Campo Grande. A ação é voltada à redução da circulação do vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Confira o itinerário:

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, farão a aplicação do inseticida por meio do sistema de ultra baixo volume (UBV), conhecido como fumacê. O serviço está previsto para ocorrer das 16h às 22h.

Para aumentar a eficácia do produto, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida alcance os ambientes onde os mosquitos costumam se abrigar.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a dispersão do veneno.

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