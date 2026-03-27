Parktec CG participa do Pavilhão Tecnológico da Expogrande 2026 na Capital

Espaço reúne mais de 40 empresas com soluções para o agronegócio e integra a progração da feira na Acrissul

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande está confirmado no Pavilhão Tecnológico da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul durante a Expogrande 2026. O espaço será voltado à apresentação de empresas com soluções aplicadas ao agronegócio, fortalecendo a conexão entre inovação, tecnologia e o setor produtivo.

A proposta é reunir no Pavilhão Tech empresas que desenvolvem produtos, serviços e ferramentas para atender demandas do campo, como gestão, produtividade, inteligência de dados, monitoramento, automação e sustentabilidade.

A participação do parque tecnológico reforça a aproximação entre o ecossistema de inovação e as necessidades do agro sul-mato-grossense. Segundo a diretora do Parktec CG, Adriana Tozzetti, o objetivo é ampliar oportunidades dentro da feira. “Buscamos criar oportunidades de visibilidade, conexões estratégicas e geração de negócios dentro de um dos maiores eventos do agronegócio de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O Pavilhão Tecnológico já conta com mais de 40 empresas de base tecnológica confirmadas, que atuam antes, dentro e depois da porteira, com origem em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo.

A programação também terá a participação de instituições de ensino superior, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal e o Centro Universitário Internacional.

A iniciativa conta ainda com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, além da Incorpore e do Canal do Boi.

O Pavilhão Tecnológico será realizado de 9 a 19 de abril, a partir das 13h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

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