Ossada humana é encontrada às margens de rodovia em MS

Restos mortais podem ser de homem de cerca de 50 anos e ainda não tiveram identidade confirmada

MS registrou a descoberta de uma ossada humana na manhã de quinta-feira (26), às margens da BR-359, a cerca de 63 quilômetros de Coxim.

Os indícios apontam que os restos mortais pertencem a um homem de aproximadamente 50 anos, de baixa estatura, com cerca de 1,60 metro. Um detalhe que pode ajudar na identificação é a presença de sinais de cirurgia no cotovelo esquerdo. No local, também foi encontrada uma calça preta, possivelmente usada pela vítima.

A ossada foi localizada por trabalhadores que atuavam na região e, após a constatação, o material foi recolhido para exames. Agora, a análise deve ajudar a identificar a vítima e esclarecer o que aconteceu.

Até o momento, não há confirmação sobre quem seria o homem, e a possibilidade de ligação com um desaparecimento já conhecido foi descartada.

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