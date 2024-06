Moradores celebram revitalização da unidade de saúde no Distrito de Anhanduí

A Prefeitura de Campo Grande entregou as obras de revitalização da Unidade de Saúde da Família Dr. Bento Assis Machado, a USF Anhanduí. Foram investidos aproximadamente R$ 120 mil em recursos próprios nas melhorias, beneficiando os mais de 3,5 mil pacientes atendidos no local.

A unidade recebeu melhorias significativas, como reforma do telhado, revisão elétrica, troca de lâmpadas e tomadas, pintura interna e externa, instalação de ventiladores e ar-condicionado, troca de vidros, reforma da grade da frente e do portão, recuperação da calçada, entre outras.

Joana Barbosa da Silva de Almeida, de 72 anos, que reside no distrito há 50 anos, afirmou: “As condições melhoraram muito, e agora dá gosto de vir aqui se consultar. Temos médicos e remédios que precisamos. Isso é uma maravilha para nós”.

Jucelina Novaes, dona de casa de 31 anos, comentou: “A revitalização traz novos ares à unidade e faz com que os moradores se sintam valorizados. As melhorias eram necessárias e ficaram ótimas.

São oferecidos na unidade diversos serviços, como pré-natal, consultas médicas e odontológicas, vacinação, exames preventivos, curativos, e programas ministeriais de saúde. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e odontólogos.

Jeovania Cabral Mandacari Paim, gerente administrativa da unidade, destacou a transformação: “Minha equipe está extremamente feliz ao ver a maravilha que está a unidade. Esse cuidado faz muita diferença para nós, moradores de Anhanduí”.

Durante a entrega, a prefeita Adriane Lopes destacou que mais de 30 unidades e serviços de saúde foram revitalizados ou reformados para atender servidores e usuários com maior comodidade e conforto. “O ambiente de trabalho precisa ser adequado, pois os profissionais de saúde passam mais tempo nas unidades do que em casa. Isso reflete diretamente no atendimento à população”, enfatizou.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, complementou: “Essa melhoria vai se refletir no atendimento, que é o objetivo principal. A saúde é feita para os usuários”.

O subprefeito de Anhanduí, padre Francisco Eduardo Galvão, comemorou a conquista. “Esperávamos uma melhoria para nossa unidade e estamos concretizando esse feito. Os moradores agora podem contar com uma unidade completamente revitalizada e equipada, pronta para oferecer assistência de qualidade a todos”.

No último ano, a Prefeitura de Campo Grande iniciou uma força-tarefa para revitalizar e reformar as unidades de saúde do município. Já foram revitalizadas diversas unidades, como a USF Aero Rancho IV, USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, USF Jockey Club, UBS Popular, USF Marabá, USF Parque do Sol e o Complexo de Saúde Nova Bahia, integrado pela USF Nova Bahia, CRS Nova Bahia, CEO Nova Bahia, base descentralizada do SAMU e o Distrito Sanitário Prosa, Centro de Saúde do Homem, no Bairro Coronel Antonino e a USF Cidade Morena.

Outras revitalizações e reformas estão em andamento na UPA Vila Almeida, USF Los Angeles, CEO Cidade Morena, CEO e USF Silvia Regina e os processos para a melhoria das USFs Itamaracá, Paulo Coelho Machado e Vila Cox, além da UPA Santa Mônica, já foram iniciados.

Com Prefeitura de Campo Grande

