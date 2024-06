125 anos: Prefeitura anuncia inscrições para o desfile de aniversário de Campo Grande

As inscrições para os interessados em participar do desfile cívico-militar que será realizado em 26 de agosto, em comemoração aos 125 anos de Campo Grande, poderão se inscrever a partir de segunda-feira (1º).

O anúncio foi feito nessa sexta-feira (28), nas redes sociais da Prefeitura da Capital. Segundo a publicação, poderão se inscrever para participar escolas, associações, institutos, grupos diversos e confrarias.

As inscrições são gratuitas e terminam em 16 de agosto. Elas poderão ser feitas pelo e-mail [email protected] ou por ligação, pelo telefone 4042-1313 (ramal 4307).

