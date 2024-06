Confira as ruas que estão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições para este fim de semana, em Campo Grande. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas. Confira as interdições:

Dia 29 de junho

Festa Junina

Local: Rua Do Ouvidor entre os nº 1306 e 1393 e entre a Rua Mogi Mirim e Rua São Ciro;

Horário: Das 18h às 23h59;

Festa Junina Colégio Bionatus

Local: Rua Manuel Inácio de Souza entre a Rua Manoel Secco Thomé e Rua Rio Grande do Sul;

Horário: Das 08h às 23h59;

Festa Junina Colégio Referencial

Local: Rua Da Imprensa entre a Rua 13 De Maio e Rua Barbosa;

Horário: Das 14h às 22h;

2ª Festa Junina da Família Associação de Moradores Nova Lima

Local: Rua Alberto da Veiga entre a Rua Júlio Prestes e a Av. Carlota Joaquina;

Horário: Das 18h às 23h;

Festa Junina

Local: Rua Josué Pereira Ferreira entre a Rua Vera Cruz e Rua Luiz Alves;

Horário: Das 18h às 23h59;

Evento Religioso Santuário São Miguel Arcanjo

Local: Rua Urubici entre a Rua Santa Elvira e Rua Georgia;

Horário: Das 18h às 21h;

Evento Social Comunidade Católica São Francisco De Assis

Local: Rua Manoel da Nóbrega entre a Rua Felipe Camarão e a Rua Miguel Sutil;

Horário: Das 17h às 23h30;

Evento Social

Local: Rua Copaíba entre a Rua Quina da Serra e Rua Murure;

Horário: Das 10h às 23h;

Festa De Pedro Gomes

Local: Rua Pedro Gomes entre a Rua Porto até a Rua Fátima do Sul;

Horário: Das 17h às 22h;

Festa Junina Conselho Comunitário de Segurança do Nova Lima

Local: Rua São Tomás entre a Rua Araçá e Rua Curió;

Horário: Das 12h às 23h50;

Arraiá da Vila Dedé

Local: Rua Santa Efigênia entre a Rua Santa Gertrudes e Rua Santa Mônica;

Horário: Das 12h às 22h;

Festa Junina

Local: Rua Conde de Pinhal entre a Rua Araribóia e a Tv. Cortume;

Horário: Das 18h às 23h;

Festa Junina

Local: Rua Arthur Pires entre a Rua Lauro Muller e Rua Cel. Moreira César;

Horário: Das 17h às 22h;

Festa Junina

Local: Rua Jair Garcia de Freitas nº 326, entre a Rua Domingos Aparecido Bissoli e Rua Luiz Bento;

Horário: Das 16h às 23h59;

Dia 30 de junho

Festa Junina Vegana

Local: Rua Barão de Melgaço entre a Rua Dos Imigrantes e Rua Pedro Celestino;

Horário: Das 12h às 21h;

Paquera na Avenida

Local: Av. Marinha nº725 entre a Rua da Península e a Rua do Porto;

Horário: Das 15h às 23h;

Evento Social Bluefit

Local: Av. Fernando Correa da Costa entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Rui Barbosa (Interdição Parcial- 01 faixa de rolamento e 01 faixa de estacionamento);

Horário: Das 16h às 18h;

Evento Escolar Colégio Adventistas Vilas Boas

Local: TV. Piaca entre Rua Giocondo Orsi e a Rua Corumbaiba;

Horário: Das 16h às 19h;

Instalação de Comunicação Visual de Fachada

Local: Av. Fernando Correa da Costa nº 975 (Faixa de estacionamento e faixa de rolamento);

Horário: Das 07h às 17h;

Festa Junina

Local: Rua Usi Tomi entre a Rua Tropeiro e a Rua Vitório Zeola;

Horário: Das 18h às 22h;

Evento Social

Local: Rua Do Retiro entre a Rua Iraúna e a Rua Pinhão;

Horário: Das 11h às 22h30;

Festa Junina

Local: Rua Jair Garcia de Freitas nº 326, entre a Rua Domingos Aparecido Bissoli e Rua Luiz Bento;

Horário: Das 16h às 23h59;

Esplanada Do Orgulho

Local: Rua Dr. Temistocles entre a Av. Calógeras e Rua 14 De Julho;

Horário: Das 16h às 23h.

