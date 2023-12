Mitos e verdades sobre Botox revelam vantagens a saúde e autoestima

O Botox, procedimento estético que se tornou referência global, é atualmente a escolha mais popular entre aqueles que buscam uma pele mais jovem e livre de rugas. O que antes era restrito a celebridades agora está ao alcance de todos, impulsionando um crescimento exponencial nos procedimentos estéticos não cirúrgicos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos dois anos, a procura por esses procedimentos aumentou em incríveis 390% no Brasil.

Fran Silva, diretora-executiva da Armonizzare MS, e a Dra. Alyne Bacha, especialistas no assunto, destacam mitos e verdades essenciais sobre o Botox.

O primeiro mito desvendado é sobre a limitação do Botox à atenuação de linhas de expressão e rugas. A Dra. Alyne ressalta que a toxina botulínica vai, além disso, sendo utilizada no combate à enxaqueca, bruxismo e hiperidrose. Fran Silva acrescenta que o Botox é uma ferramenta para corrigir assimetrias na face e sorriso gengival, demonstrando sua versatilidade.

Outro equívoco comum é considerar Botox e preenchimento como procedimentos semelhantes. Fran Silva esclarece que ambos têm propósitos e técnicas distintas: enquanto o Botox relaxa a musculatura, prevenindo rugas, o preenchimento reestrutura a face, proporcionando volume e melhorando o contorno facial.

A ideia de que a aplicação de Botox resulta em uma expressão “congelada” é desmistificada por Fran Silva. Quando realizado por profissionais qualificados, o Botox mantém uma aparência natural e preserva a capacidade de expressão, evitando um visual artificial.

Quanto à substituição do Botox por cremes e outros produtos, Fran Silva destaca que, embora produtos anti-idade tenham benefícios a longo prazo, não possuem a mesma eficácia no tratamento e prevenção de rugas.

A duração do efeito da toxina botulínica é frequentemente mal interpretada. A Dra. Alyne esclarece que a toxina dura de 3 a 4 meses, com o pico de ação em 15 dias. A necessidade de retoques pode variar de 15 a 30 dias, dependendo do caso e do estilo de vida do paciente.

Sobre a segurança do procedimento, a Dra. Alyne destaca que a aplicação do Botox é minimamente invasiva, realizada por meio de injeções locais, tornando-a de baixo risco. Além disso, Fran Silva enfatiza que a aplicação preventiva do Botox não apenas ameniza as linhas existentes, mas também evita o surgimento de novas rugas, reduzindo a necessidade e frequência de aplicações.

A Dra. Fran também aborda a crescente procura por Botox entre homens, enfatizando a importância do profissional conhecer as particularidades faciais masculinas. a Dra. Alyne reforça a recomendação de evitar procedimentos com Botox durante a gravidez e lactação, dada a falta de estudos comprovando a segurança da toxina botulínica para gestantes.

Desmistificar os mitos e entender as verdades sobre o Botox é crucial para quem considera esse procedimento estético. Profissionais qualificados e especializados são fundamentais para garantir resultados eficazes e seguros. O Botox permanece como uma opção popular para aqueles que buscam uma abordagem eficaz no combate aos sinais do envelhecimento.