Última edição da Praça Bolívia de 2023 acontecerá dia 10 de dezembro

Dia 10 de dezembro acontecerá a décima primeira e última edição de 2023 da Praça Bolívia, que celebra a 195º edição e seus 18 anos de existência. Após o mês de janeiro a Praça Bolívia retorna no dia 11 de fevereiro com a primeira edição de 2024 na Vila Nova Ipanema, bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira.

Não deixe de visitar a Praça neste mês de dezembro, sempre no segundo domingo de cada mês a partir das 9h da manhã e segue até as 14 horas com muita arte, cultura, artesanato, moda, pratos típicos, antiguidade e colecionismo, tudo com entrada gratuita em praça aberta ao público.

No Palco Edgar Mancilla muitas atrações para fechar o ano com chave de ouro; vão passar por lá, Karla Coronel, Marta Cel, Lincoln Corsino dança flash back, banda Guigz Trio, banda Caminho Livre, banda Skuderia, Niltinho Marron, banda TupíGuará, Zibia Barreto com a dança árabe, a direção de palco fica por conta do músico e apresentador Lauro Ferrari.

O evento tem apoio da Prefeitura Municipal, através da Sectur, que cede som, palco e banheiros químicos, bem como do Governo de Estado que cede barracas aos feirantes.

Para quem não conhece ou não sabe onde fica a Praça Bolívia, basta fazer a leitura do QR-Code na arte de divulgação, um mapa com a localização exata será disponibilizado assim como a programação do mês.

Para mais informações sobre o evento basta acessar o endereço da Praça Bolívia nas redes sociais, por meio do Instagram ou Facebook.

Com informações da assessoria